Erste Betriebe fragen nach geflüchteten Ukrainern

Es ist die Eintrittskarte in ein halbwegs geordnetes Leben in Österreich und in die Arbeitswelt: die blaue Aufenthaltskarte, der „Ausweis für Vertriebene“. Die Fremdenpolizei erfasst die Daten dafür im am Mittwoch eröffneten Aufnahmezentrum auf der Grazer Messe - und nicht in jeder Polizeiinspektion, wie betont wird! Ab nächster Woche könnten mobile Teams unterwegs sind, zunächst in den Regionen Leoben, Liezen und Ilz.