„Historisch!“ Österreichs Klubs sorgen für Rekord

„Wir blicken auf eine historische Europacupsaison zurück. Wohl noch nie zuvor wurden innerhalb eines Jahres so viele Rekorde auf- und eingestellt. Ganz besonders freut mich, dass mehrere unserer Klubs einen wesentlichen Beitrag zu diesem historischen Punkterekord in der UEFA-Fünfjahreswertung geleistet haben“, sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer in einer Aussendung. Salzburg mit der erstmaligen Teilnahme am Achtelfinale der Champions League und Rapid als Umsteiger von der Europa League ins Sechzehntelfinale der Conference League hatten ebenfalls europäisch überwintert.