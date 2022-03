LIVE ab 21 Uhr: LASK gegen Slavia Prag

Der LASK muss am Donnerstag (21 Uhr) im Achtelfinalrückspiel der Fußball-Conference-League ein kleines Wunder schaffen. Nach dem 1:4 brauchen die Linzer im „Europacup-Exil“ in St. Pölten gegen Slavia Prag zumindest drei Tore, um den Aufstieg noch zu schaffen. Die Generalprobe fiel mit dem 6:0 über die WSG Tirol am Wochenende jedenfalls nach Maß aus. „Wir müssen Gas geben und ein Feuerwerk zünden wie am Sonntag“, sagte Stürmer Husein Balic. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.