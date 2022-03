Klassischer Kulturgenuss blüht nun wieder auf

Persönliches Traumprogramm

Dazu kommen sehr persönliche Lieder gepaart mit pointierten Texten. „Es ist eine Art Zwiegespräch zwischen Alfred Dorfer und mir. So sind wir uns auch erstmals begegnet“, so die gebürtige Salzburgerin. Am 31. März folgt dann der Auftakt zur neuen Reihe „Klassik in Sollenau“ mit Werken von Schubert und Brahms. Mit den Lieblingsliedern der Kammersängerin wurde ein Traumprogramm zusammengestellt. „Die Stücke haben eine große Bedeutung für mich“, verbindet die Sängerin damit wichtige Stationen ihres Lebens. Musik sei immer auch ein Ausdruck von Gefühlen: „Kultur erinnert uns immer daran, wozu wir Menschen im besten Sinne fähig sind.“