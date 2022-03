Bradys letzter Ball kurz vor Comeback versteigert!

Dass der 55-Yards-Pass auf Receiver Mike Evans vergangenen Jänner tatsächlich der letzte Wurf war, der es in die Endzone schaffte, darf nämlich ruhig bezweifelt werden. Vor wenigen Tagen gab der „GOAT“ (Greatest Of All Time) sein Comeback bekannt. Zu den knapp 85.000 geworfenen Yards werden wohl noch einige dazukommen, Touchdowns inklusive. Dass der unglückliche Käufer sein Geld zurückbekommt, scheint unwahrscheinlich. In diesem Fall greift die Garantie wohl eher nicht...