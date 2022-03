Adi Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum

Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss auch im kommenden Spiel gegen den VfL Bochum auf Trainer Adi Hütter verzichten. Der 52-Jährige kann den Tabellen-13. wegen seiner Corona-Infektion und einer Kehlkopfentzündung auch am Freitag nicht an der Seitenlinie betreuen, teilte die Borussia am Mittwoch mit.