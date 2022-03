Brief mit weißem Pulver: Apple-Zentrale evakuiert

Die Zentrale des Computergiganten Apple in Kalifornien wurde am Dienstag kurzzeitig evakuiert, nachdem ein Mitarbeiter ein mysteriöses Kuvert mit einem weißen Pulver darin entdeckte. Es wurde Giftstoff-Alarm ausgelöst, Spezialisten der Feuerwehr rückten an und untersuchten das Pulver. Die Substanz stellte sich als ungefährlich heraus.