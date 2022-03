Streaming: Kärntner gewinnt seinen zweiten „Emmy“

Damit bewegte Bilder möglichst schnell und in höchster Qualität auf möglichst vielen unterschiedlichen Geräten wiedergegeben werden können, haben Wissenschaftler auf der ganzen Welt über Jahrzehnte intensiv geforscht. Ein wichtiger Schritt war die Veröffentlichung des MPEG-DASH-Standards im Jahr 2012. Dieser regelte zum ersten Mal, wie Videos über „Hypertext Transfer Protocol“ (HTTP) so übertragen werden können, dass ihre Qualität am besten an die Internetgeschwindigkeit sowie an das Endgerät der Konsumenten angepasst ist. Damals wie heute leistete das Team rund um Christian Timmerer wesentliche Beiträge.