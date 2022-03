Gerhard Berger: „Max wird sogar noch besser“

Wie in den 1980ern

Den Schlüssel für Erfolg sieht Berger aber anderswo: “Das Reglement zielt größtenteils auf aerodynamische Veränderungen - und da heißt der Supermann der letzten 30 Jahre Adrian Newey.„ Für Berger ist klar, dass der Red-Bull-Technikdirektor auch das lästige „Bouncing“ - also das Hüpfen - der neuen Autos in den Griff bekommt: „Newey hat schon in den 1980ern mit Unterböden wie jetzt gearbeitet - und schon damals hat er mit dem March was das anbelangt so ziemlich das beste Auto gebaut.“