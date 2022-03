Van der Bellen und Pahor berieten über Ukraine

Van der Bellen hatte kurz vor dem Treffen mit Pahor Bundeskanzler Karl Nehammer in der Hofburg empfangen, um sich „über die aktuelle Lage betreffend die russische Invasion in der Ukraine und geplante nächste Maßnahmen auf europäischer Ebene“ informieren zu lassen. „Ein sofortiger Waffenstillstand und der Abzug Russlands bleiben oberstes Ziel“, so Van der Bellen auf Twitter.