Juventus unterstützt Kriegsflüchtlinge in Ungarn

Sie gelangten mit Hilfe des ukrainischen Fußball-Verbandes an die Grenze. Den Schutzsuchenden garantiert Juventus Unterkunft und Versorgung in Italien. An der Spitze des Hilfskonvois stand der Juventus-Geschäftsführer Maurizio Arrivabene, ehemaliger Ferrari-Teamchef. Neben der Verteilung der Hilfsgüter leisteten auch Ärzte des Klubs Hilfe in Záhony.