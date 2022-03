Verstappen fährt Bestzeit! Hamilton sieht „Hürden“

Die „Silberpfeile“ haben in Bezug auf das neue Aerodynamik-Konzept, das ab heuer in der Formel 1 gilt, offenbar noch Anpassungsschwierigkeiten. Mitte dieser Woche war man in Bahrain mit einem radikalen Design punkto Seitenkästen aufgetaucht. „Unser Auto hat das Potenzial, dass wir dort hinkommen können, wir müssen aber lernen, wie wir das freisetzen können“, erklärte Hamilton. Die aktuelle Situation fühle sich „ganz anders an als letztes Jahr“, so Hamilton, der in der Vormittagssession am Steuer war und am Samstag nur die 17.-schnellste Zeit erreichte.