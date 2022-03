Moped-Lenker (17) kracht gegen Windschutzscheibe

Folgenschwerer Unfall am Freitagvormittag in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck! Ein Moped-Lenker (17) kollidierte mit dem Auto eines 63-Jährigen. Der Jugendliche krachte gegen die Windschutzscheibe und blieb verletzt am Boden liegen. Die Rettung brachte ihn in die Klinik.