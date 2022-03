Haas-Rückkehrer Kevin Magnussen mit Bestzeit

Formel-1-Pilot Kevin Magnussen, der erst diese Woche zum Haas-Team zurückgekehrt ist, hat am Freitag am zweiten Testtag in Bahrain Bestzeit erzielt. Der Däne verwies in 1:33,207 Minuten Ferrari-Fahrer Carlos Sainz um gut drei Zehntel auf Rang zwei, Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull auf den dritten Tagesrang. Magnussen fuhr die schnellste Runde während seiner Extra-Testzeit, die Haas als Kompensation für verlorene Zeit wegen Frachtproblemen erhalten hatte.