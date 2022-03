Van der Bellen: „Krieg zeigt Wert der Demokratie“

Demokratie bedeute immer „die Notwendigkeit, miteinander zu reden - auch wenn es lange dauert“, so der Bundespräsident. „Wir müssen in unserer Sprache wieder etwas klarer werden und die Kategorien Wahrheit und Lüge wieder mehr gebrauchen.“ Van der Bellen kritisierte, dass man nachlässig und an der falschen Stelle tolerant geworden sei. Es komme auf die Achtsamkeit in der Sprache an sowie auf den Willen, zu sprechen und zu verhandeln.