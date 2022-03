Skoda Enyaq Coupé: Das bessere SUV & stärkster RS

Eine neue Software (u.a. anderes Thermomanagement) soll kürzere Ladezeiten als bisher ermöglichen: Skoda gibt statt 125 nun 135 kW maximale Ladeleistung an und verspricht 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladestand. An heimischen Skoda-iV Charger-Wallboxen mit Wechselstrom fließt Energie mit bis zu 11 kW in die Batterie und lädt diese je nach Größe in sechs bis acht Stunden. Mit dem optionalen Mode-2-Ladekabel lässt sich der Wagen an der 230-V-Steckdose mit 2,3 kW.