Österreicher beenden Langlauf-Sprints in Top-30

Die Schwedin Joanna Sundling und der Franzose Richard Jouve haben am Sonntag in Falun die Langlauf-Sprints im klassischen Stil gewonnen. Erstmals seit Dezember 2020 schafften es per überstandener Qualifikation zwei Österreicher in die K.o.-Rennen, nach jeweiligem Ausscheiden im Viertelfinale wurden die Olympia-Teilnehmer Michael Föttinger und Benjamin Moser 26. bzw. 29. Für Moser sind es die ersten Weltcup-Punkte.