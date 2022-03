Mysteriöse GPS-Störung über der Ostsee entdeckt

Die finnische Verkehrsbehörde Traficom hat eine Warnung an Airlines verschickt, in der vor einer Störung des Satellitennavigationssystems GPS über dem Ostseeraum gewarnt wird. Nicht nur der finnische Luftraum ist betroffen, sondern auch jener der baltischen Staaten und Polens. Ein Finnair-Pilot berichtet, dass die mysteriösen Störungen in der Nähe der russischen Exklave Kaliningrad auftreten. Ihre Ursache ist noch unklar.