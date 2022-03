„Jetzt nicht der richtige Zeitpunkt“ für Finnland

Finnland, das sich als bündnisfrei versteht, hat in den vergangenen Jahrzehnten stets betont, sich einen NATO-Beitritt gegebenenfalls vorzubehalten. Durch die Krise und den nunmehr ausgebrochenen Krieg in der Ukraine hat in Finnland die Diskussion über einen Beitritt zur NATO wieder Aufwind erhalten. Kaikkonen betonte auch, dass die jüngste Beitrittsdebatte in Finnland erst in der Anfangsphase sei. „Auch die Parteien müssen erst ihre Linie klären“, so der Minister.