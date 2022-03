Als Genesener: Djokovic-Rückkehr in Monte Carlo

Djokovic und Thiem auf Wand verewigt

In Monaco könnte Djokovic auch Dominic Thiem wiedersehen. Der Ex-US-Open-Sieger, der zuletzt am 22. Juni 2021 auf Mallorca im Turniereinsatz war, ist mittlerweile nach Trainingseinheiten in Indian Wells sowie auch etwas Sightseeing in Florida in die Heimat zurückgekehrt. Bei welchem Turnier Thiem sein Comeback nun tatsächlich feiern wird, ist noch ungewiss. In Indian Wells sind sowohl Djokovic als auch Thiem übrigens auf einer speziellen „We miss you“ (Wir vermissen euch) Wand verewigt.