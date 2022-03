Heidi Klum stinksauer: Eklat beim „GNTM“-Umstyling

Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Heidi Klum lud ihre Kandidatinnen zum beliebten Umstyling. Doch dieses Jahr kam es zu einem richtigen Eklat. Kandidatin Jasmin (23) war so unglücklich mit ihrem finalen Look, dass sie hinter Heidis Rücken kurzen Prozess machte - und damit die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin regelrecht in Rage brachte.