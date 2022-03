„Extreme Interpretation!“ Mercedes überrascht alle

Mercedes ist am ersten Tag der abschließenden Formel-1-Testfahrten vor dem Saisonstart in Bahrain Gesprächsthema Nummer eins gewesen. Der Serienchampion in der Konstrukteurs-WM überraschte mit enorm schmalen Seitenkästen. Das Konzept sei „eine sehr extreme Interpretation“ des neuen Regelwerkes, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn. Droht der nächste Streit in der Formel 1? Mercedes befürchtet wegen seines Autos, das am Donnerstagvormittag in Sakhir Lewis Hamilton pilotierte, jedenfalls keinen Ärger mit den Regelbehörden.