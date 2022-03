„Ich freu mich, wieder zur Schule gehen zu können“

Im Alter von 5 Jahren konnte Lara die Chemotherapie beenden, die Familie fand wieder Kraft und Lebensmut. Vor einem Jahr zeigte jedoch eine Untersuchung, dass der Tumor am Sehnerv wieder gewachsen ist. „Wir hatten gehofft, dass unsere Tochter nun von weiteren schweren Komplikationen verschont bleibt, die neuerliche Chemotherapie war ein großer Schock. Es ist bewundernswert, wie tapfer Lara die erneute Behandlung über sich ergehen lässt, auch wenn man merkt, dass wir oft psychisch an unsere Grenze stoßen“, so Victoria Dobner. Mittlerweile ist Lara acht Jahre alt und hat noch vier Chemo-Zyklen vor sich. Dennoch ist sie voller Lebenslust. Am meisten freut sich das Mädchen darauf, endlich wieder wie alle anderen Kinder jeden Tag in die Schule gehen zu können.