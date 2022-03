Kriegs-Flüchtlinge: Das ist erst der Anfang

Wurde im Austria Center noch bis vor wenigen Wochen gegen das Coronavirus geimpft, ist hier jetzt eine Beratungsstelle für geflüchtete Menschen untergebracht. Das Angebot richtet sich vor allem an Ukrainer, die in Wien bleiben wollen. Derzeit könne man hier pro Tag rund 1000 Menschen beraten. Noch läuft hier alles ruhig und geordnet ab. Experten des Fond Soziales Wien, der Caritas und der Diakonie beraten die Neuankömmlinge an verschiedenen Stationen. Viele kommen immer noch privat unter. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.