Horner wehrt sich und teilt gegen Mercedes aus

Zur Vorgeschichte: Toto Wolff ortete zuletzt eine „Bromance“ zwischen Michael Masi, dem nunmehrigen Ex-Formel-1-Renndirektor, und Red Bulls Jonathan Wheatley. „Jonathan Wheatley hat seinen Job gemacht. Er hat Michael Masi umgedreht, nicht nur in Abu Dhabi, schon zuvor, und Max schuldet ihm wohl eine Menge“, ärgerte sich Wolff in der Sky-Doku „Duel: Hamilton vs Verstappen“.