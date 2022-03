Blitz-Hattrick! Lewandowski schreibt Geschichte

Ein Elfmeter in der 12. Minute, ein weiterer Elfmeter in der 21. Minute und ein Lupfer über Salzburg-Keeper Köhn in Minute 23 brachten die Bayern nicht nur auf die Siegerstraße, sondern Lewandowski auch einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern der UEFA. Denn einen früheren Hattrick gab es noch nie in der Königsklasse. Der bisherige Spitzenreiter war Marco Simone vom AC Milan mit 24 Minuten.