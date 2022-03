Zwei Wöber-Fouls lassen Lewandowski jubeln

Es war in der 11. Minute: Bayerns Coman hebt den Ball halbhoch in den Strafraum zu Lewandowski. Der Pole nimmt die Kugel an, dreht sich um Salzburgs Wöber, will schießen, wird dann aber gelegt! Schiedsrichter Clement Turpin aus Frankreich zeigt sofort auf den Punkt. Und auch für den VAR war die Entscheidung klar: Elfmeter für die Bayern.