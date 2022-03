Neues Rewe-Lager in Ohlsdorf ist längst nicht fix

Gespräche sind ergebnisoffen

Doch ob das gemacht wird, ist längst nicht fix, ergab eine Nachfrage der „Krone“ mit folgender Antwort von Rewe: „Um eine bestmögliche Belieferung unserer Märkte sicherstellen zu können, wollen wir unser österreichweites Netz an Lagerstandorten optimieren. Daher sind wir derzeit mit mehreren Liegenschaftsvertretern in Kontakt. Dazu gehört auch der Standort Ohlsdorf. Wir betonen, dass diese Gespräche ergebnisoffen geführt werden, es daher auch keine finale Entscheidung in Bezug auf die verstärkte Nutzung des Standortes durch die Rewe Group gibt und wir diese Entscheidung nach jetzigem Stand der Verhandlungen auch nicht zeitnah erwarten.“