Max Wöber: „Wir wollen den Bayern richtig wehtun!“

„Krone“: Max, ihr kämpft um den Einzug ins Viertelfinale. Was geht vor diesem Alles-oder-nichts-Spiel in dir vor?

Max Wöber: Ich denke, es ist ganz normal, dass es kribbelt. Wenn man im Stadion trainiert, baut sich eine positive Spannung auf. Wir freuen uns, dass wir Geschichte schreiben könnten! Wir wissen genau, dass alles zusammenpassen muss, und wollen den Bayern daher von Beginn an richtig wehtun.