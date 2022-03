Neuer Schumacher-Kollege: „Mehrere Kandidaten“

„Natürlich hätten wir gern mehr Geld, aber ...“

Der US-Unternehmer versicherte, das Team werde durch die Trennung vom russischen Sponsor nicht in Not geraten. „Uns geht es gut. Natürlich hätten wir gern mehr Geld, aber wir sind in Ordnung“, sagte Haas. Seine Firma sei immer der Hauptsponsor gewesen. „Ich weiß nicht, warum die Leute gesagt haben, es sei ein russisches Team geworden“, sagte der 69-Jährige. Nach dem Einstieg von Uralkali fuhr Haas zuletzt mit Autos in den russischen Nationalfarben.