„Völlig ignoriert!“ Masepin schimpft nach F1-Aus

„In den nächsten Tagen werde ich mehr sagen“

Masepin hatte wie sein bisheriger deutscher Teamkollege Mick Schumacher 2021 seine erste Formel-1-Saison bestritten. „Allen, die versucht haben mich zu verstehen, danke ich von Herzen. Ich habe meine Zeit in der Formel 1 genossen und hoffe, dass wir in besseren Zeiten wieder zusammen sein können. In den nächsten Tagen werde ich mehr sagen“, so Masepin.