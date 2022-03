So trägt man jetzt den lässigen College-Look

Bieder? Von wegen!

Das englische Wort „Preppy“ steht dabei für Preparatory School und bezieht sich auf die traditionelle Schuluniform von Eliteschulen in den USA. Lange haftete dem „Preppy Style“ daher ein eher biederes und spießiges Image an. Doch mittlerweile haben Promis den „Schulmädchen-Look“ wieder für sich entdeckt. Und auch Serien wie „Gossip Girl“ beweisen, dass der Look cool und modern aussehen kann.