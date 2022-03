Falten: Angst vor Botox

Dr. Doris Grablowitz, Fachärztin für Dermatologie, Spezialistin für Ästhetische Medizin aus Wien:

Ich selbst wende Botox seit vielen Jahren erfolgreich und problemlos an. Allerdings werden auch an mich kritische Fragen zum „Gift gegen Falten“ herangetragen. Vor allem, weil Gerüchte im Umlauf waren, wonach Botox, irrtümlich in die Blutbahn gespritzt, zu Lähmungen und Tod führen kann. Mittlerweile hat sich die Aufregung aber gelegt. Die Erfahrungen mit unzähligen Anwendungen haben längst gezeigt, dass die therapeutische Substanz Botox, in entsprechender Dosis gegen Falten eingesetzt, noch nie systemische Auswirkungen (also auf den ganzen Körper) gezeigt hat. Darüber gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien weltweit.