Schumacher: „Das war alles andere als einfach“

Die Turbulenzen rund um sein Formel-1-Team Haas machen auch Mick Schumacher zu schaffen. „Wir haben probiert, den Fokus beim Racing zu behalten. Das war natürlich alles andere als einfach bei all den schrecklichen Geschehnissen in der Ukraine“, sagte der 22-jährige Deutsche der „Bild am Sonntag“. Dennoch bereue er seine Unterschrift bei dem US-Rennstall weiterhin nicht, versicherte Schumacher.