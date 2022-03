Run auf Ländle-Tankstellen

Der Krieg in der Ukraine lässt die Spritpreise in die Höhe schnellen. Da in Deutschland die Preise höher sind als in Österreich, decken sich derzeit noch mehr Nachbarn als sonst im Ländle mit Benzin und Diesel ein. Gerade die Standorte an der Staatsgrenze werden förmlich überrannt, teils bilden sich sogar Schlangen.