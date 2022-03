Neo-Aston-Martin-Chef: Vettel „länger behalten“

Den 34-jährigen Deutschen kennt Krack seit den gemeinsamen Zeiten bei BMW-Sauber. Vettel drehte Ende August 2006 in Istanbul an einem Freitag seine ersten Trainingsrunden in der Königsklasse des Motorsports, Krack war damals Chefingenieur. „Wir waren früher sehr eng und ich habe den Eindruck, dass wir wieder sehr eng sein werden“, sagte Krack, der von einer „besonderen Verbindung“ zum zweiten Fahrer neben dem Kanadier Lance Stroll sprach.