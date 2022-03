ÖTV-Team will in Seoul wieder in Gruppenphase

Gespielt wird im „Best Of Three“-Modus im Olympic Park Tennis Court auf DecoTurf am Freitag und Samstag jeweils ab 3 Uhr MEZ (11 Uhr Ortszeit). Am Freitag sind die ersten beiden Einzel angesetzt. Am Samstag wird zunächst das Doppel, das zum Zünglein an der Waage werden könnte, ausgetragen, dann die Duelle der jeweiligen Top-Spieler bzw. Nummern 2 im Single. Die ÖTV-Truppe ist seit Freitag vor Ort, konnte den Jetlag mittlerweile gut wegstecken und schon „recht viel“ auf dem Platz arbeiten. „Der Belag ist, so wie erwartet, sehr zügig. Es ist ein richtig abgespielter Hallenbelag. Da ist in den letzten ein, zwei Jahren oder länger sicher nicht lackiert oder die Körnung erneuert worden“, berichtete Melzer.