AK: Chef darf das Homeoffice nicht betreten

Wie sollen sich Eltern verhalten, wenn ihre Kinder infiziert sind?

Wer dreimal immunisiert ist, gilt nicht mehr als Kontaktperson, muss also nicht in Quarantäne. Bei Infizierten im Haushalt kommt es auch darauf an, ob Betreuung nötig ist. Eltern haben Ansprüche auf Sonderbetreuungszeit und Pflegefreistellung. Diese kann - je nach Verlauf - auch für Lebenspartner genommen werden. Viele Arbeitgeber stellen Angehörige von Infizierten auch einfach frei, bis alle freigetestet sind.