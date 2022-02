Russland von allen Fußball-Bewerben ausgeschlossen

Paukenschlag in der Fußballwelt: FIFA und UEFA haben am Montag Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine von allen Wettbewerben suspendiert. Das bedeutet unter anderem, dass die russische Auswahl nicht am WM-Play-off Ende März teilnehmen kann und damit das Turnier in Katar auf jeden Fall verpasst. Außerdem steht der deutsche Bundesligist RB Leipzig im Viertelfinale der Europa League, weil Spartak Moskau der Achtelfinal-Gegner gewesen wäre.