Das Augustiner Bier gibt es nun in der Holzkiste

Bis in die 1960er Jahre war es in ganz Österreich gang und gäbe – das Augustiner Bräu kehrt somit zurück zu einer alten Tradition: Ihr Fastenbier verkauft die Brauerei in den kommenden Wochen in einer Holzkiste. „Weg vom Plastik, hin zu mehr Nachhaltigkeit“, sagt Geschäftsführer Abt Johannes Perkmann.