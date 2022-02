Schach-Großmeister befürworteten Russland-Invasion

Zugleich verurteilte der Weltverband den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf. „Die FIDE drückt ihre große Besorgnis über die von Russland begonnene Militäraktion in der Ukraine aus. Die FIDE steht geschlossen gegen Kriege und verurteilt jeden Einsatz militärischer Mittel zur Lösung politischer Konflikte“, hieß es nach einer Tagung des Verbandsrates. Als Konsequenz wurden alle internationalen Wettbewerbe in Russland und Belarus abgesagt. Die Schacholympiade, die am 26. Juli in Moskau beginnen sollte, will nun der Indische Schachverband ausrichten.