Hauch von Normalität an steirischen Hochschulen

Es zeichnet sich also so etwas wie Normalbetrieb an den Hochschulen ab. Und weitere Lockerungen sind in Sichtweite. An der TU Graz tagt schon am Montag der Krisenstab dazu, man plant, bis Ende März alle Maßnahmen zurückzunehmen. Auch an der Uni Graz hofft man auf ein Umschalten der Corona-Ampel auf Grün in den nächsten Wochen.