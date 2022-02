Hochsaison: Im Einsatz mit den Pistenrettern

Sechser-Team in Zentrale auf 1770 Meter Seehöhe

Vom Stützpunkt auf 1770 Meter Seehöhe schwirren die Männer in den blauen Bergbahn-Jacken täglich aus. Vor allem am Wochenende werden sie von rot gekleideten Bergrettern verstärkt. Das Gebiet reicht von Westendorf über Brixen bis Kirchberg/Aschau, mehrere Talabfahrten sind zu betreuen. An diesem Morgen macht nach Tauwetter und nächtlichen Minusgraden die „glasige“ schwarze Piste etwas Sorgen. Wer hier hinfällt, der könnte leicht bis zum Waldrand rutschen.