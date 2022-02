„Routine ist nicht mein Freund!“

Das merkt man den unterschiedlichen Projekten des 38-Jährigen auch an: „Mit Martin Grabher und Christoph Mateka habe ich kongeniale Mitstreiter gefunden und wir werden als ’Philipp Lingg Band’ in Kürze auch unseren ersten Longplayer veröffentlichen.“ Darüber hinaus musiziert er mit Evelyn Fink-Mennel als „Finklinggs“, touchiert in der Zusammenarbeit mit George Nussbaumer oder dem Literaten Rainer Juriatti das Genre des Musikkabaretts und kuratiert die „Wälderness“-Reihe im „Hirschen“ in Schwarzenberg. „Ich sehe es als Privileg, mich mit verschiedensten Menschen musikalisch ausleben zu dürfen“, meint Philipp.