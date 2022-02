Mit 75 Jahren noch im Einsatz für die Rettung

„Ich habe im Dienst schon viel Not und Elend miterlebt. Da hat es mich immer besonders gefreut, wenn ich in solchen Fällen auch wirklich helfen konnte“, sagt Leopold Tröger. Der 75-Jährige aus Hollabrunn stellt sich auch heute noch gerne in den Dienst des Roten Kreuzes. Einmal pro Woche bringt er vor allem Dialysepatienten in die Spitäler nach Horn oder Mistelbach.