Struber, Kara und Fuchs leben den Traum Amerika

Fuchs‘ Familie (Ehefrau Raluca, drei Kinder) lebt in New York. In Charlotte will er beim Aufbau einer konkurrenzfähigen Truppe helfen. Viele Experten sehen das Team in seiner Premierensaison aber am Ende der Liga. Für Fuchs soll es ohnehin „nur“ ein Sprungbrett in die NFL sein. Der 76-fache ÖFB-Teamspieler peilt eine Karriere als Kicker im American Football an. „Ich glaube, ich habe bei einem Klub unterschrieben, der dafür in einer idealen Stadt ist“, sagte Fuchs im Hinblick auf das ebenfalls im Bank of America Stadium beheimatete NFL-Team Carolina Panthers.