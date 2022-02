Ab März: Soll auch 3G am Arbeitsplatz fallen?

Mit den geplanten Lockerungen am 5. März sollen wie angekündigt die G-Regeln in Österreich fallen. Auch 3G am Arbeitsplatz soll dann auslaufen, stellte Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch klar. Die Verantwortlichkeit verlagere sich damit wieder auf die Betriebe. Genaueres werde aber erst der Gesundheitsminister in einer Verordnung festlegen, sagte Kocher vor dem Ministerrat. Er kündigte zudem an, dass die wegen der Pandemie eingeführte Corona-Kurzarbeit mit vollem Kostenersatz für Unternehmen mit Ende März 2022 ausläuft. Ist das der richtige nächste Schritt? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!