Krumpendorfer Model (16) schafft es nach Mailand!

„Natürlich ist es in erster Linie mal ein großes Lernen für Coline, aber ich traue ihr zu, sich für Jobs zu qualifizieren und in Italien Fuß zu fassen“, erzählt Colines Manager Dominik Wachta von „1st Place Models“. Coline ist trotz ihres jungen Alters aber kein unbeschriebenes Blatt: Für das Veldener Label & Haute Couture Award Gewinner „Atelier Wunderland“ von Christiane Kohlmey war Coline bereits letztes Jahr für ein Direct Booking in Venedig.