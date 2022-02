Steiermark: Wertvolle Moore zu wenig geschützt

60 Prozent der Moore nicht ausreichend geschützt

Mehr Schutz ist also notwendig. Das meinen auch die steirischen Grünen, die eine Anfrage an SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner stellten und vor Kurzem Antworten erhielten. Und diese zeichnen kein rosiges Bild. Demnach haben 25 Prozent der steirischen Moorflächen gar keinen gesetzlichen Schutz, weitere 35 Prozent keinen wirkungsvollen Schutz (sie liegen in einem Naturpark bzw. Landschaftsschutzgebiet). In Summe sind das 60 Prozent!