Magischer 22.02.2022: Diese Paare sagen „Ja“

Auch der Antrag kam am 22.02.

Besondere Erinnerungen mit dem Datum verbindet auch das Brautpaar Andreas Mayer (29) und Katharina Mayer (27) - über die Namensänderungen müssen sie sich wohl keine Gedanken machen. Die beiden Niederösterreicher feiern ihren Jahrestag seit sieben Jahren am 22. Februar, und voriges Jahr machte der 29-Jährige am 22. Februar auch den Antrag. „Für uns war es fix, dass wir dann auch an diesem Datum heiraten.“ Am Dienstag ist es in Tulln so weit.